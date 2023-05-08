Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken sözler!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a karşı 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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