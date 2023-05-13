Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'Fener ağlama' tezahüratı!
Galatasaray camiası, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, etkinlikte 'Fener ağlama' tezahüratına eşlik etti. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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