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Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret

Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret. Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain'i konuk edecek sarı-kırmızılılar, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından Avrupa'da çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.
01.10.2019

Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus mücadelesi sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda şampiyonlar ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi. Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon Devler Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 27 maçında iki kez kazanırken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

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