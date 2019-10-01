01 Ekim 2019, Salı
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"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki ödleğin maçıydı"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
01.10.2019
Derbi maçıyla iligli sert ifadeler kullanan Uluç, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yürüyerek değil, durarak oynayan iki ödleğin maçıydı. Galatasaray 97 dakikada 5 şut atmış. Bu mu senin planın Fatih Hocam?" ifadelerini kullandı.
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