"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki ödleğin maçıydı"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Derbi maçıyla iligli sert ifadeler kullanan Uluç, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yürüyerek değil, durarak oynayan iki ödleğin maçıydı. Galatasaray 97 dakikada 5 şut atmış. Bu mu senin planın Fatih Hocam?" ifadelerini kullandı.