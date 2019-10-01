Galatasaray'ın konuğu PSG

Galatasaray Devler Ligi'nde ikinci sınavına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan sarı-kırmızılılar, PSG'yi yenerek moral bulmak istiyor. Cimbom'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk sınavında grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i 3-0 yendi.

Paris ekibinde cezalı Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Edinson Cavani, Draxler, Kehrer ve Dagba, forma giyemeyecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22'de başlayacak Galatasaray-Paris Saint-Germain mücadelesini Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gecenin diğer mücadelesinde Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.55.