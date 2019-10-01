01 Ekim 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın konuğu PSG

Galatasaray Devler Ligi'nde ikinci sınavına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan sarı-kırmızılılar, PSG'yi yenerek moral bulmak istiyor. Cimbom'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
01.10.2019

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk sınavında grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i 3-0 yendi.

Paris ekibinde cezalı Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Edinson Cavani, Draxler, Kehrer ve Dagba, forma giyemeyecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22'de başlayacak Galatasaray-Paris Saint-Germain mücadelesini Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gecenin diğer mücadelesinde Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.55.

Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek! Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek! 30.09.2019
Fatih Terim: Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem Fatih Terim: Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem 30.09.2019
Eski Galatasaraylı yıldız feci sakatlandı! Eski Galatasaraylı yıldız feci sakatlandı! 30.09.2019
Thiago Silva: Galatasaray'ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz Thiago Silva: Galatasaray'ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz 30.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Tuchel: Herkes bana Galatasaray atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi Tuchel: Herkes bana Galatasaray atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi 30.09.2019
PSG kafilesi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler PSG kafilesi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler 30.09.2019
Derbide kazanan dostluk oldu Derbide kazanan dostluk oldu 30.09.2019
Galatasaray'a Polonyalı hakem Galatasaray'a Polonyalı hakem 30.09.2019
Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı 30.09.2019
Futbolseverler derbide gol hasret Futbolseverler derbide gol hasret 30.09.2019
'Galatasaraylı araba'yı görenler gözlerine inananmıyor! 'Galatasaraylı araba'yı görenler gözlerine inananmıyor! 30.09.2019
PSG'den Galatasaray maçı öncesi video paylaşımı PSG'den Galatasaray maçı öncesi video paylaşımı 29.09.2019
Luyindama: Genel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum Luyindama: Genel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum 29.09.2019
Levent Şahin: En kısa sürede toparlayacağız Levent Şahin: En kısa sürede toparlayacağız 29.09.2019
Bunun sorumlusu Fatih Terim çok net "Bunun sorumlusu Fatih Terim çok net" 28.09.2019
Bu derbi değil dertbi "Bu derbi değil dertbi" 28.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!
İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı
Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! "Falcao Trabzon'u şampiyon yapar"
Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör