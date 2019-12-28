28 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
28.12.2019
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