28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın kamp programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından tatile çıkacak oyuncular, 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.
28.12.2019

Çalışmalarını 1 hafta İstanbul'da sürdürecek Galatasaray takımı, 10 Ocak Cuma günü kamp için Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, burada TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la 10 Ocak Cuma günü, Adana Demirspor'la ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da özel maç yapacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14, 15 veya 16 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.

Galatasaray'ın kamp programı belli oldu Galatasaray'ın kamp programı belli oldu 28.12.2019
Manuel da Costa Galatasaray yolunda Manuel da Costa Galatasaray yolunda 28.12.2019
Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor 28.12.2019
Galatasaray ile Antalyaspor 47. kez Galatasaray ile Antalyaspor 47. kez 28.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor 28.12.2019
Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor 27.12.2019
Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık 26.12.2019
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi 26.12.2019
Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın 26.12.2019
Çapa: Jesse, Onyekuru tarzında bir futbolcu Çapa: Jesse, Onyekuru tarzında bir futbolcu 26.12.2019
Galatasaray Sekidika ile anlaşma sağladı Galatasaray Sekidika ile anlaşma sağladı 26.12.2019
Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık 26.12.2019
Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı 25.12.2019
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi 25.12.2019
Galatasaray'da rota Alex Teixeira Galatasaray'da rota Alex Teixeira 25.12.2019
Mariano Galatasaray'a vedaya hazırlanıyor Mariano Galatasaray'a vedaya hazırlanıyor 25.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i
Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi
Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor muhtemel 11'leri
Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!
Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör