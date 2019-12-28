28 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın kamp programı belli oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından tatile çıkacak oyuncular, 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.
28.12.2019
Çalışmalarını 1 hafta İstanbul'da sürdürecek Galatasaray takımı, 10 Ocak Cuma günü kamp için Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, burada TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la 10 Ocak Cuma günü, Adana Demirspor'la ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da özel maç yapacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14, 15 veya 16 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.
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