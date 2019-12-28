28 Aralık 2019, Cumartesi

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"Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!"

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
28.12.2019

Galatasaray'ın ilk yarıdaki futbolunu değerlendiren Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene ilk defa Galatasaray'ı futbol oynarken gördüm. İlk defa bugün Galatasaray'ı 10 kişi koşarken gördüm. İlk yarı Galatasaray ilk 11'inden şu çıkmalı şu girmeli diyebileceğim kimse yok. İlk defa Galatasaray takımı birbirine yardım ederek oynadı."

"Galatasaray'da ilk defa bugün orkestra doğru çalıyor. Nedenini teknik heyet bilir, bir sebebi vardır mutlaka."

"Galatasaraylı futbolcular şimdiye kadar neredeydi? Ben olsam alayına ceza veririm. Niye yoktunuz? Bir sebebi var o zaman. Yatan futbolcu yok, koşmayan futbolcu yok, tam pres yapıyorlar, kaldırtmadılar."

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