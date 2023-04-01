GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını CANLI izle...
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