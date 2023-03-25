Ömer Üründül'den flaş hakem sözleri! "Hata yapma nedenleri..."
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üründül, "Türkiye'de 4 büyükler olayı var. Bunların aralarındaki büyük rekabetten dolayı ortalıkta kaos oluşuyor. Hakemler de bundan olumsuz etkilenip, ciddi hatalar yapıyorlar. Maça çıkarken iyi bir maç yönetelim hedefinde olsalar da o baskı ciddi hatalar yapmalarına sebep oluyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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