GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu G.Saraylı oyuncuları eleştirdi! "Aşırı telaş var"
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Icardi'de bir düşüş var. Ayrıca Icardi tek kalıyor. Icardi'den ya da Adana Demirsporlu oyunculardan dönecek topları Galatasaraylı oyuncular alamıyorlar. Önceki maçlarda bunları yapıyorlardı. Aşırı telaş var. " ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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