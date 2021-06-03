03 Haziran 2021, Perşembe
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Flaş Galatasaray sözleri! "Transfer daha başlamadı"
31 Mayıs itibarıyla Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim, yeni sezon için raporlarını kulübe bırakarak olası gelebilecek yeni hocanın işini kolaylaştırdı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da transfer başlamadı, seçimi düşünüyorlar. Önümüzdeki haftadan itibaren futbolcular netleşecektir, seçimden sonra imzalar patır patır atılacaktır" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
03.06.2021
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