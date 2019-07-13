Fernando'nun yerine kim gelecek?

İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun yerine kim gelecek, merakla bekleniyor. Bu isimler arasında en çok dikkat çekense 30 yaşındaki Portekizli oyuncu Ljubomir Fejsa. Listede başka isimler de var... Sarı kırmızılı kulübün bu mevkiye hangi ismi transfer edeceği ile ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi.