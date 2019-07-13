13 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fernando'nun yerine 4 aday
Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun yerini doldurmak isteyen Galatasaray'da defansif orta saha olarak dört isim ön plana çıktı.
13.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Okay'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
- Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
- "F.Bahçe'nin büyüklüğünü daha iyi anladım"
- Eljif Elmas Napoli'de! İşte bonservis bedeli
- Trabzonspor formül arıyor
- Fenerbahçe'de çekişmeli mücadele
- Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması
- Trabzonspor formül arıyor
- Eljif Elmas Napoli'de! İşte bonservis bedeli
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"