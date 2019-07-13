13 Temmuz 2019, Cumartesi

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Fernando'nun yerine 4 aday

Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun yerini doldurmak isteyen Galatasaray'da defansif orta saha olarak dört isim ön plana çıktı.
13.07.2019

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