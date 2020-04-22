22 Nisan 2020, Çarşamba

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Fernando Muslera 2 yıl daha uzatmak istiyor

2011'den beri forma giyen ve adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdıran Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıyor.
22.04.2020
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