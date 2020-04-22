Ömer Bayram: Seyircisiz futbol futbol değil

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, seyircisiz futbolun anlamsız olduğunu belirterek, "Tıpkı bir komedyenin şakalarını boş bir salona yapması gibi, bir anlamı ve heyecanı yok" dedi.

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