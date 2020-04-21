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Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku! İkinci kez...

2014 yılında kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir hırsız, kanser hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Abdurrahim Albayrak'tan 10 bin lira almıştı. Albayrak aynı yöntemle yeniden dolandırıldı. Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir hırsız, Albayrak'ı 40 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Tecrübeli yönetici, o anları ATV Haber kameralarına anlattı.
21.04.2020
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