FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERLERİ - Ülke puanı hakkında G.Saray ve F.Bahçe yorumu! "Çekler'i yakalamamız için..."

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, zorlu maçlara çıkacaklar. Fenerbahçe, grubunda 2 puanla 3. sıradayken Galatasaray 7 puanla liderliğini sürdürüyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, ülke puanımız için iki takımın da kazanması gerektiğini söyledi. Aktan, "19. sıradan yukarıya çıkmamız için 10000'de 400 puana ihtiyacımız var. Slavia Prag deplasmanda oynayacağı için Çekler'i yakalamamız söz konusu. Bu akşam Galatasaray'dan içeride Lokomotif Moskova'yı, Fenerbahçe'den de deplasmanda Royal Antwerp'e karşı iyi sonuçlar almalarını bekliyorum." dedi. | Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB ve GS spor haberleri)

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