GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas TBF başkanlık seçimi öncesi konuştu!

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanlığı seçimi bugün belli oluyor. Seçim öncesinde kameralar karşısına geçen Galatasaray Başkanı Burak Elmas soruları yanıtladı. Elmas, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türkiye'de 9 Kasım'da tam seyircili oynama kararı verildi. Bugün yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın stadyumda olmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız. Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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