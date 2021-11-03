GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un Lokomotiv Moskova maçı seyirci kararını Gürcan Bilgiç değerlendirdi!

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi aldığı seyirci kararını değerlendirdi. Bilgiç, "Muhtemelen TFF, Sağlık Kurulu'nun tavsiyesiyle bu kararı reddetti. 9 Kasım'dan sonra tüm Türkiye'de maçlar tam kapasiteyle oynanacak. Bunun daha erkene alınması Süper Lig maçı olmadığı için eşitsizliğe neden olmayacaktı. Bence izin vermelilerdi. Muhtemelen Galatasaray, bu kararı bir para cezasıyla halledebiliriz gibi düşünerek verdiler" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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