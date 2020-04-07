Fatih Terim'in 2. corona virüsü testi sonucu negatif çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Tedavisine evde devam edilen tecrübeli teknik adamın ikinci corona virüsü testi negatif çıktı. 66 yaşındaki teknik adam hakkındaki son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı. Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü söyleyen İnce, Terim'in gayet güler yüzlü olduğunu söyledi. İnce ayrıca, Terim'in tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini, yapılan tüm test sonuçlarının negatif çıktığını da sözlerine ekledi.

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