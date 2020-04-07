07 Nisan 2020, Salı
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Radamel Falcao sınırlarını zorladı! Arkadaşlarına böyle meydan okudu
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sosyal medyadan paylaştığı video ile büyük yankı uyandırdı. Falcao, 45 saniyede tam 105 mekik çekerek arkadaşlarına meydan okudu.
07.04.2020
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