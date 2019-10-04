Fatih Terim sistemi ve kadroyu değiştiriyor

Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevirildi. Teknik direktör Fatih Terim, başkent ekibi karşısında geride kalan maçlarda yeteri kadar topla buluşamayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu daha etkili kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Paris Saint-Germain mücadelesinde ortaya konan ve futboldan memnun kalan Terim, Gençlerbirliği deplasmanında da aynı formasyonla devam etmeyi düşünüyor. Falcao'yu ceza saha içinde topla daha çok buluşturmak isteyen tecrübeli teknik adam, deplasmanda yaşanan puan kayıplarına da son vermeyi planlıyor.

Fatih Terim'in başkentte takımını farklı bir 11'le sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe derbisinde süre alamayan ancak Paris Saint-Germain karşısında ortaya koydukları futbolla alkış alan Seri ve Donk'un Gençlerbirliği maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Terim, Radamel Falcao'yu hücum hattında Florin Andone ile desteklemeyi planlıyor. Andone'nin son maçlardaki performansı nedeniyle eleştirilen Ryan Babel'in yerine sahaya çıkması bekleniyor.

Fatih Terim'in Mariano'nun yerine Şener'e, Nagatomo'nun bölgesinde de Ömer Bayram'a forma verebileceği gelen haberler arasında.