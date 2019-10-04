04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim sistemi ve kadroyu değiştiriyor

Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevirildi. Teknik direktör Fatih Terim, başkent ekibi karşısında geride kalan maçlarda yeteri kadar topla buluşamayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu daha etkili kullanmanın hesaplarını yapıyor.
04.10.2019

Paris Saint-Germain mücadelesinde ortaya konan ve futboldan memnun kalan Terim, Gençlerbirliği deplasmanında da aynı formasyonla devam etmeyi düşünüyor. Falcao'yu ceza saha içinde topla daha çok buluşturmak isteyen tecrübeli teknik adam, deplasmanda yaşanan puan kayıplarına da son vermeyi planlıyor.

Fatih Terim'in başkentte takımını farklı bir 11'le sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe derbisinde süre alamayan ancak Paris Saint-Germain karşısında ortaya koydukları futbolla alkış alan Seri ve Donk'un Gençlerbirliği maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Terim, Radamel Falcao'yu hücum hattında Florin Andone ile desteklemeyi planlıyor. Andone'nin son maçlardaki performansı nedeniyle eleştirilen Ryan Babel'in yerine sahaya çıkması bekleniyor.

Fatih Terim'in Mariano'nun yerine Şener'e, Nagatomo'nun bölgesinde de Ömer Bayram'a forma verebileceği gelen haberler arasında.

Belhanda kayıpları oynuyor Belhanda kayıpları oynuyor 04.10.2019
Fatih Terim sistemi ve kadroyu değiştiriyor Fatih Terim sistemi ve kadroyu değiştiriyor 04.10.2019
Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret 03.10.2019
Seri: Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterdik Seri: Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterdik 02.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık 02.10.2019
Falcao: İnanılmaz bir taraftar grubu vardı Falcao: İnanılmaz bir taraftar grubu vardı 02.10.2019
Fatih Terim: Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık Fatih Terim: Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık 02.10.2019
Thomas Tuchel: Böyle bir atmosfer beklemiyordum Thomas Tuchel: Böyle bir atmosfer beklemiyordum 02.10.2019
Galatasaray top oynamıyor! "Galatasaray top oynamıyor!" 01.10.2019
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki ödleğin maçıydı "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki ödleğin maçıydı" 01.10.2019
Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret 01.10.2019
Galatasaray'ın konuğu PSG Galatasaray'ın konuğu PSG 01.10.2019
Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek! Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek! 30.09.2019
Fatih Terim: Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem Fatih Terim: Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem 30.09.2019
Eski Galatasaraylı yıldız feci sakatlandı! Eski Galatasaraylı yıldız feci sakatlandı! 30.09.2019
Thiago Silva: Galatasaray'ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz Thiago Silva: Galatasaray'ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz 30.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Beşiktaş'ta bir deprem daha! 6 isimle yollar ayrılıyor
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i
Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu
Fenerbahçe idmanında şok görüntü! "Bunun sorumlusu Ersun Yanal"
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör