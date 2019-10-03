Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret
Avrupa'da üst üst son 9 maçını kazanamayan Galatasaray'ın bu sezon resmi karşılaşmalarda galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray, son olarak Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini Paris Saint-Germain karşısında da sürdürdü.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa sınavlarında "dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.
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