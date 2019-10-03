03 Ekim 2019, Perşembe

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Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasretine son veremedi. Sarı-kırmızılılar, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından Avrupa'da çıktığı son 28 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Sarı kırmızılılar bu süreçte 17 kez mağlup olurken, 9 mücadeleyi ise beraberelikle tamamladı.
03.10.2019

Avrupa'da üst üst son 9 maçını kazanamayan Galatasaray'ın bu sezon resmi karşılaşmalarda galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray, son olarak Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini Paris Saint-Germain karşısında da sürdürdü.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa sınavlarında "dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.

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