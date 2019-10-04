04 Ekim 2019, Cuma
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Belhanda kayıpları oynuyor
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın etkisiz performansı sarı kırmızılı takımı olumsuz etkiliyor. Faslı futbolcu son 3 maçta rakip kalelere sadece 1 isabetli şut atabildi. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 3 gol 10 asistle oynayan, geçen yıl 4 gol 7 asistlik performans sergileyen Belhanda, bu sezonki son 3 maçında yokları oynadı.
04.10.2019
Hücumda gösterdiği performans ile etkili olamayan Belhanda, Kasımpaşa'nın yanı sıra maskeyle oynadığı Fenerbahçe ve PSG maçlarında toplam 242 dakika sahada kalıp, kaleye sadece bir isabetli şut atabildi. Belhanda 9 ortanın 8'ini de yanlış adrese gönderdi.
Geçtiğimiz sezon savunma karnesiyle de öne çıkan Belhanda, bu performansının da gerisinde kaldı. Son 3 maçta girdiği 30 ikili mücadelenin sadece 13'ünü kazanabilen Faslı yıldız tek bir rakip atağı uzaklaştıramazken, pas arası değeri de sıfırda kaldı.
Belhanda asli görevi olan takım arkadaşlarına şut attırma değerinde ise sadece 4 kez başarı sağladı.
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