22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
22.05.2019

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