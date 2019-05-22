22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray şampiyonluğa kanatlandı
Galatasaray'da kanatlarda forma giyen Sofıane Feghouli ve Henry Onyekuru sergiledikleri performansla şampiyonlukta önemli rol oynadı.
22.05.2019
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