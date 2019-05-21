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Hıncal Uluç: "TFF, hakemlerin şampiyonu belirlemesine seyirci kaldı"

A Spor'da yayınlanan 90'A programında Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını yorumlayan tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç "TFF, hakemlerin şampiyonu belirlemesine seyirci kaldı" ifadelerini kullandı.
21.05.2019

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