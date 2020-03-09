09 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim: Hak etmediğimiz bir sonuç aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçını değerlendirdi. Terim, “Hak etmediğimiz bir sonuç. Biz böyle oynamaya devam edersek, tekrardan hak ettiğimiz yerlerde oluruz” dedi.
09.03.2020

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonucu hak etmediklerini söyledi.

Terim, Sivasspor'un sahasında güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle beraber başlangıcı da çok iyi yaptı. Bizim ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitemiz, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol, oyunun kontrolünü eline almamız ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre ilk yarı için herkes parantez açmalı. Kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Yine söylüyorum Sivasspor evinde güçlü bir takım, her yerde güçlü bir takım. İlk yarının sonuna farklı girseydik ikinci yarı bambaşka olacaktı. Buna rağmen yine kazanabilirdik ama oyuncularımın ortaya koyduğu karakterden çok memnunum. Hakikaten bugün 2 puan kaybettik, yazık oldu denebilir. Birçok şeyi güzel yaptık ama sonucu hak etmedik bence" dedi.

"Penaltı pozisyonu net değil"

Ligde 8 maçlık serinin sona ermesi ile ilgili yöneltilen soruya Terim, "Açıkçası böyle bir top oynayan takımı etkilemez. Biz böyle top oynamaya devam edeceğiz inşallah. Eskiden bir tabir vardı 'formanın hakkını ver, hangi sonucu alırsan al' bugün ki aşağı yukarı onu gösteriyor. O yüzden hak etmediğimiz bir sonuç diyorum. Biz böyle oynamaya devam edersek, biz tekrardan hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Ben genel olarak hakemlerle pek ilgili konuşmuyorum ama madem sordunuz cevap vereyim. Bir defa pozisyon gri. Penaltı pozisyonu net değil. Orta hakem vermemiş. Böyle bir durumda var devreye girmez. Çünkü hakem görmüş ve vermemiş. Geçen sene bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Serkan hocanın hakemliği bitti. Mete hoca son zamanların da formda hakemi. Maçı da iyi idare etti bence. O penaltıydı, o ofsayttı ben bunlara pek girmem. Zaten pozisyon alakasız da bir yerde" cevabını verdi.

"Beşiktaş iyi bir takım"

Tecrübeli teknik adam son olarak ligin 26. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçı ile ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiçbir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Ama kendi evimizde kendi seyircimizle beraber alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımıza inanıyorum. Biz kazanmak için her zamanki gibi Galatasaray olarak oraya da o şekilde çıkacağız."

DİĞER
Fatih Terim: Hak etmediğimiz bir sonuç aldık Fatih Terim: Hak etmediğimiz bir sonuç aldık 09.03.2020
Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu? 08.03.2020
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu 08.03.2020
Erman Toroğlu: Galatasaray bu maçlara çok alışık Erman Toroğlu: Galatasaray bu maçlara çok alışık 08.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray rekorunu egale etmenin peşinde Galatasaray rekorunu egale etmenin peşinde 08.03.2020
Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda 08.03.2020
Galatasaray kafilesi Sivas'a ulaştı Galatasaray kafilesi Sivas'a ulaştı 07.03.2020
Galatasaray'ın Sivasspor taktiği hazır Galatasaray'ın Sivasspor taktiği hazır 07.03.2020
İtalyan kulüpleri Marcao'nun peşinde İtalyan kulüpleri Marcao'nun peşinde 07.03.2020
İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı! Sezon sonunda... İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı! Sezon sonunda... 07.03.2020
Adem Büyük milli takıma göz kırpıyor Adem Büyük milli takıma göz kırpıyor 06.03.2020
Ryan Donk ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme Ryan Donk ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme 06.03.2020
Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu" 05.03.2020
Muslera Galatasaray tarihine geçecek Muslera Galatasaray tarihine geçecek 05.03.2020
Galatasaray Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor Galatasaray Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor 05.03.2020
Galatasaray'da Mariano küllerinden doğdu Galatasaray'da Mariano küllerinden doğdu 04.03.2020
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! "Ali Koç'u aradım ve..."
Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...
Spor yazarları Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi
Adem Ljajic'e sert tepki! "Bu cesareti nereden buluyorsun?"
Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı
Spor yazarları Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör