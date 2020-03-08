Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-2 biten Sivasspor - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları yorumladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor'un lehine verilen penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sivasspor lehine penaltı kararı veriyorsan Seri'ye de ikinci sarı kartı göstermen lazım. Ben hakem olsam bu pozisyonda Sivasspor lehine penaltı vermekte zorlanırdım. Sivas'a verilen penaltıda ben şüpheliyim. Verme daha iyi. Sivasspor lehine penaltı verdin. Haydi onu kabul ediyorum. Peki neden 2. sarıyı göstermedin?