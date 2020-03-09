09 Mart 2020, Pazartesi

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Galatasaray'ın serisi sona erdi

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Haftanın maçında Sivasspor'la Galatasaray 2-2 berabere kaldı. İşte maçın detayları...
09.03.2020

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