Fatih Terim: Endişe kelimesi hissettiğim şeyi tarif edemez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasının ardından şu an iyi durumda bulunduğunu, sağlığına kavuşmasında hastalığın erken tespit edilip tedaviye hemen başlanmasının etkili olduğunu belirtti. Terim ayrıca endişe edip etmediğiyle ilgili "Endişe kelimesi hissettiğim şeyi tarif etmeme yetmez." ifadelerini kullandı.

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