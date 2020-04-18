Galatasaray'da Donk kalacak üçü gidecek

Galatasaray'da kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki Selçuk İnan ise futbolcu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak. Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak.

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