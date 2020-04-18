Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Southampton'dan kiraladığı ve gösterdiği hırslı performansıyla taraftarlarca 'Yeni Melo' benzetmesi yapılan Mario Lemina, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Gabonlu yıldızın seçimleri tam bir yıldızlar şöleniydi. Peki, 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan isimlere yer verdi mi? İşte o video...

ABONE OL