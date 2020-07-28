Falcao'nun bir golü 4 milyon TL

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği yıldız futbolcu Radamel Falcao, sezonu 10 golle tamamladı. Kolombiyalı golcünün bu sezon attığı 1 gol, sarı-kırmızılı kulübe 4 milyon liraya mal oldu.

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