28 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray'da kaleci arayışı

Kaleci arayışındaki Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar yerli bir kaleciyle anlaşamazsa Portekizli file bekçisini kadrosuna katabilir.
28.07.2020
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