29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Emre Kılınç Galatasaray'da

Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya varılan Emre Kılınç'ın transferini 10 Ağustos'a açıklayacak.
29.07.2020
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