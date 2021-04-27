27 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Falcao Konyaspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın son durumunu canlı yayında açıkladı!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık oluşan Radamel Falcao, maske ile idmanlara başladı. Radamel Falcao'nun Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında detayları paylaştı.
27.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ferhat Arıcan: Çok gururluyum
- "Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar men edilecek"
- Emre Kaplan, Canlı Yayında Galatasaray'ın Transferini Açıkladı! / A Spor / Spor Gündemi
- "Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar men edilecek"
- Mehmet Özcan: "Fatih Terim Ve Mustafa Cengiz'in Aynı Yolda Yürüyeceklerine İhtimal Vermiyorum!"
- Süper Lig'de Hangi Takım Şampiyon Olacak? Erman Toroğlu Değerlendirmelerde Bulundu! / A Spor
- Ceyhun Eriş:"Emre Belözoğlu'nun Sosa'ya Özel Bir Görev Verdiğini Düşünüyorum" / A Spor / Son Sayfa
- Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Fenerbahçe Karşılaştırması! Kim Daha İyi? / A Spor / Takım Oyunu
- Terim'den Halil ve Mohamed sistemi!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig