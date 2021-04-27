27 Nisan 2021, Salı
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Canlı yayında transfer bombasını patlattı! "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelebilir"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Uzundurukan, "Burak Yılmaz sezon sonunda Galatasaray'a gelebilir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
27.04.2021
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