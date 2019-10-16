16 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci
Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre, yaklaşık 5 ay sonra fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladı.
16.10.2019
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
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