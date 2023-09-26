Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a sert eleştiri! "Otorite noksanlığı var"
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu "Rakibini küçük görmeye hakkın yok. Galatasaray rakibe saygısızlık, laubalilik ve ciddiyetsizlik yaptı. Penaltıda da gözüktü. Okan Buruk'un otorite noksanlığı var. Penaltıdan sonra Okan'ı suratı perşembe pazarı gibi. Hiç kimse kurtaramaz." dedi. | Galatasaray haberleri
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