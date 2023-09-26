GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Okan Buruk sözleri! "Ezberi bozmaya başladı"
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, mücadele öncesi sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Çorlu, "Rotasyon devam edecek. Önceki maça göre ilk 11'de 5 değişiklik olacak. Okan Hoca ezberi bozmaya başladı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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