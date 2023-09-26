Erman Toroğlu Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında kazandığı penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Pozisyon net penaltı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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