14 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'dan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Mohamed'e övgü!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed ile ilgili "Çok geziyor, gidiyor, perdeliyor, top gelsin demiyor, çok çalışıyor. Hava toplarında iyi, fiziği çok iyi, fiziğine rağmen çabuk. İzleyince daha çok beğeniyorsun." ifadelerini kullandı.
14.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Arda Turan'a az bile ceza vermişler"
- Ali Koç'tan maç sonu G.Saray'a gönderme
- Bakasetas sözleri! "40 yıllık bir Trabzonsporlu gibi"
- "Şampiyonluk yarışında adı bile yeter"
- Hamdi Aslan'dan Trabzonspor'un Galibiyetine Flaş Yorumlar! / A Spor / Son Sayfa / 13.02.2021
- Sosa'ya flaş sözler! "Adeta el freni"
- Spor Ajansı - 14/02/2021
- Terim'den Mohamed sözleri! "2-3 haftada..."
- Sosa'ya flaş sözler! "Adeta el freni"
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları