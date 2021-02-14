Erman Toroğlu'dan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Mohamed'e övgü!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed ile ilgili "Çok geziyor, gidiyor, perdeliyor, top gelsin demiyor, çok çalışıyor. Hava toplarında iyi, fiziği çok iyi, fiziğine rağmen çabuk. İzleyince daha çok beğeniyorsun." ifadelerini kullandı.

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