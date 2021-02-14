14 Şubat 2021, Pazar
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Erman Toroğlu Kasımpaşa'nın Galatasaray maçında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı!
A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, canlı yayında Kasımpaşa'nın Galatasaray maçında penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Bence pozisyon penaltı değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberleri)
14.02.2021
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