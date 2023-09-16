Erman Toroğlu yorumladı! O pozisyon penaltı mı?
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar kazanırken o pozisyon tartışma konusu oldu. Pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte o değerlendirme...
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