GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'u eleştirdi! "Ben Oliveira'yı bekliyordum"
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal mücadeleden sonra teknik direktör Okan Buruk'un tercihini eleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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