Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray - Karagümrük maçında penaltı vuruşu tekrarlanmalı mıydı?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından Bafetimbi Gomis'in penaltı vuruşunu yorumladı. 'Penaltı tekrarlanmalı mıydı?' sorusunu yanıtlayan Toroğlu, "Maçın hakemi topa beyazlı oyuncunun vurduğunu gördü. Bu pozisyonda ihlal var o zaman. VAR dışarıda diyor. Beyazlı oyuncu vurduğunda top oyuna girmiyor. Eğer top oyuna girerse penaltı verilir. Ama beyazlı oyuncu vurmuş top göstere göstere auta gidiyor. İndirsen ne olur indirmesen ne olur? Eğer top oyunda olsa penaltı verilirdi" dedi. İşte o sözler...
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