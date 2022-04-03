Galatasaray'daki flaş gerçeği açıkladı! "Burak Elmas'la konuştum ve..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Burak Elmas ile konuştum, oyuncuların en az 4-5 kilo verdiğini söyledi. Ancak Domenec Torrent'in yetenek olarak da bir şeyler yapması gerekir. Oyun aklı da olması lazım. Belki Galatasaray iyi çalışıyor olabilir ancak Torrent'in oyun okuma şeklinde sıkıntı var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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