Erman Toroğlu Mendy'nin Kerem'e yaptığı hareketi yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Galatasaray maçının pozisyonlarını yorumladı. Toroğlu, "53. dakikada Mendy'nin Kerem’e yaptığı müdahale, net sarı kart" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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