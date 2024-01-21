Video Galatasaray Videoları Erman Toroğlu Mendy'nin Kerem'e yaptığı hareketi yorumladı!

Erman Toroğlu Mendy'nin Kerem'e yaptığı hareketi yorumladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Galatasaray maçının pozisyonlarını yorumladı. Toroğlu, "53. dakikada Mendy'nin Kerem’e yaptığı müdahale, net sarı kart" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

21 Ocak 2024 | 22:35
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